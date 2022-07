Les Belgian Falcons se rapprochent de Munich !

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

La probabilité de voir deux équipes belges de relais 4x100m aux championnats d’Europe de Munich grandit de jour en jour. Alors que notre équipe féminine est confortablement placée au 12e rang européen, les Belgian Falcons tiennent, eux aussi, le bon bout en se trouvant désormais dans le top 16 des formations qualifiées pour l’Euro. Nos relayeurs, coachés par Lieve Van Mechelen, ont même fait une bonne affaire, ce samedi, en Hongrie où, opposés à la Roumanie et à l’Irlande, deux concurrents directs, ils ont signé, en 39.28, leur meilleur chrono de la saison grâce à Simon Verherstraeten, Ward Merckx, Jordan Paquot et Kobe Vleminckx. Un temps qui fait descendre la moyenne de leurs deux meilleurs chronos de la saison (avec le 39.48 réussi à Liège) et qui leur permet de gagner une place au ranking européen, au détriment du Portugal, les Belgian Falcons étant désormais installés en 15e position. La situation n’est cependant pas figée, la période de qualification s’achevant officiellement le 26 juillet prochain.