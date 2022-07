Une nouvelle pépite pour le sprint belge ? À 20 ans, Delphine Nkansa sort de l’ombre

C’est une trajectoire pour le moins étonnante que semble suivre la sprinteuse Delphine Nkansa. Sacrée championne de Belgique du 200 m deux semaines plus tôt, pour sa première apparition sous le maillot de l’Excelsior, la véloce athlète est complètement sortie de l’ombre, ce week-end, sur la nouvelle piste du Stadium d’Albi, où se déroulaient les championnats de France U23. La demoiselle, résidente parisienne et affiliée à l’US Ivry, y a pulvérisé ses meilleurs chronos sur 100 m (2e) et 200 m (1re), devenant en 11.26 (+1,2) la deuxième Belge de l’histoire sur la première des deux distances et décrochant en 23.03 sa qualification pour l’Euro de Munich (min. : 23.05) sur la seconde. Soit 11 centièmes et 31 centièmes de gagnés sur ses (jeunes) références !

La hiérarchie nationale du sprint féminin s’en trouve remodelée et se présente donc désormais comme suit :

100 m

11.04 Kim Gevaert

11.26 Delphine Nkansa

11.28 Cynthia Bolingo

11.28 Rani Rosius

11.39 Olivia Borlée

200m

22.20 Kim Gevaert

22.68 Hanna Mariën

22.79 Cynthia Bolingo

22.98 Olivia Borlée

23.03 Delphine Nkansa

À 20 ans (elle fêtera son 21e anniversaire le 21 septembre), Delphine Nkansa incarne une authentique (bonne) surprise dans un milieu où elle était complètement passée sous les radars. Il faut dire que si elle est née à Sambreville, elle a quitté le pays dès l’âge de 3 ans avec ses parents partis s’installer au Portugal pour raisons professionnelles. Récemment, Delphine a alors émigré à Paris où, depuis deux ans, elle étudie le droit à Créteil tout en s’entraînant dans les installations de l’Insep dans la capitale française. Encouragée par Mariam Oulare, Delphine Nkansa a disputé sa première compétition en Belgique à la fin du mois de juin. Il faut dire que la perspective immédiate de disputer l’Euro sous les couleurs de son pays, la Belgique, avait de quoi la motiver ! Elle devrait, du reste, être une carte maîtresse du relais 4x100 m féminin en passe de se qualifier pour Munich…