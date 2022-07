Mondiaux d'athlétisme: une 18e édition avec 30 Belges, une première

La Belgique, forte d'une inédite délégation de 30 athlètes, aura quelques atouts à faire valoir, dont l'incontournable Nafissatou Thiam. La désormais double championne olympique de l'heptathlon avait offert à la Belgique le premier titre mondial de son histoire en s'imposant à Londres en 2017, un an après son sacre à Rio. Cinq ans plus tard, elle apparaît encore comme la favorite aux lauriers. D'autant plus que la Britannique Katarina Johnson-Thompson, championne du monde à Doha en 2019, n'a terminé que 7e à Götzis pour son premier 'hepta' après sa blessure à Tokyo. Le danger pourrait venir de la Néerlandaise Anouk Vetter, 2e à Tokyo et lauréate à Götzis, ou encore de Noor Vidts. La Belge, 4e au Japon puis championne du monde en salle du pentathlon à Belgrade, semble encore avoir une marge de progression.

Eux aussi champions du monde en salle en Serbie en mars, les Tornados nourriront de saines ambitions sur le 4x400 mètres. Bien que privés de Jonathan Borlée, blessé, ils pourront s'appuyer sur les frères Dylan et Kevin Borlée, également engagés en individuel sur le tour de piste. Le premier a signé un nouveau record personnel cette saison (45.18) et le second a réalisé son meilleur chrono depuis 4 ans (45.12). Julien Watrin, engagé sur 400m haies grâce à un nouveau record personnel (48.90), pourrait lui aussi s'avérer déterminant. L'équipe est complétée par le champion de Belgique Alexander Doom, Jonathan Sacoor et Christian Iguacel.

Les Belgian Cheetahs, cinquièmes à Doha en 2019, ainsi que le relais mixte, 5e aux JO de Tokyo, pourraient aussi permettre à la Belgique d'atteindre des finales. Le relais féminin va toutefois devoir composer avec l'absence de son maillon le plus rapide, Cynthia Bolingo, gravement blessée au genou en février.

Sur le marathon, la performance de Bashir Abdi, brillant 3e à Tokyo, sera aussi scrutée. Il sera accompagné de Lahsene Bouchikhi et Thomas De Bock alors que Koen Naert et Dieter Kersten, qui ont aussi réalisé les minima, ont décidé de privilégier l'Euro de Munich en août.

Fort d'un nouveau record de Belgique (5m85), le perchiste Ben Broeders est le 7e performeur mondial de l'année. Vainqueur à Charléty en Ligue de Diamant et 5e des Mondiaux de Belgrade, il a une carte à jouer.

Anne Zagré, 32 ans, va disputer ses septièmes Mondiaux de rang sur 100m haies. A contrario, nombreux seront les Belges qui vont faire leurs débuts à ce niveau-là, comme, entre autres, Thomas Carmoy (hauteur), Eliott Crestan (800 m), Elise Vanderlest (1.500m), Mieke Gorissen (marathon) ou encore Vanessa Sterckendries, première Belge présente dans un grand championnat à l'épreuve du marteau.

Deux Belges ont profité d'un repêchage de dernière minute avec Ruben Verheyden (1.500m) et Vanessa Scaunet (800m). Déjà sélectionnée avec les Cheetahs, Naomi Van Den Broek va aussi pouvoir s'aligner sur le 400m individuel.

Au rayon des absents, le décathlonien Thomas Van der Plaetsen, de retour de sa grave blessure encourue aux JO, ne sera finalement pas là, préconisant le repos et l'Euro. Michael Obasuyi (110m haies) a aussi dû déclarer forfait. Le hurdleur souffre d'une déchirure musculaire au mollet.