Nafi Thiam se confie avant les Mondiaux: "J’adore l’athlétisme comme au premier jour"

En partance pour Eugene, la ville hôte des championnats du monde où elle va tenter de s’emparer d’un deuxième titre mondial à l’heptathlon, Nafi Thiam a pris le temps de se confier.

Avez-vous vraiment craint, un moment, que votre dos ne vous empêche de participer ?

"Oui. Je traîne ce problème depuis un moment et comme il y a des échéances chaque année, c’est compliqué. Cela n’allait pas en février-mars et je me suis demandée si, pour récupérer totalement, la solution ne serait pas, cette fois, de faire l’impasse sur les Mondiaux. On a toujours peur que ce soit la fois de trop, que le corps ne récupère pas. Et c’est mon outil de travail, je n’avais pas envie de faire n’importe quoi. Heureusement, j’ai eu la chance d’avoir de l’aide, en Belgique et à l’étranger, et la situation a bien évolué. J’ai commencé à croire qu’il était possible d’arriver aux championnats en bonne santé et, surtout, en bonne forme."

Vous arrivez à Eugene en confiance, c’est le plus important !

"C’est clair. J’ai fait de bonnes performances, pendant quelques semaines, en compétition. Vu qu’on partait tôt aux États-Unis, le laps de temps était court mais j’ai pu construire une certaine confiance. Je sais que je suis capable de traverser un heptathlon, je sais que mon corps en est capable, qu’il est fort, et que je suis en mesure de faire de belles perfs. C’est ce qu’on veut !"

Que répondez-vous à ceux qui prétendent que rien, ou presque, ne peut vous arriver ?

"Si on connaît un minimum le sport et l’heptathlon, c’est impossible de dire ça (rires) ! En championnats, tout le monde commence à zéro, a exactement le même nombre de chances. Les filles sont toutes très motivées pour faire de belles performances là-bas. Il y a eu des records, de belles perfs cet hiver, de la part d’autres heptathlètes. Je pense à Anouk Vetter, à Noor Vidts, qui a explosé l’été passé et a poursuivi son évolution. On sera quelques-unes à vouloir montrer de quoi on est capables."

La menace Katarina Johnson-Thompson, tenante du titre mondial, est-elle moindre aujourd’hui ?

"Il ne faut jamais écarter quelqu’un. C’est une grande compétitrice aussi, elle a énormément d’expérience. Si elle se dit capable d’arriver en forme en championnats, c’est qu’elle se sent bien. Je pars avec la même mentalité que d’habitude : je suis concentrée sur moi, sur mes performances, sans regarder ailleurs. Je ne sais pas si c’est cela mon secret, mais cela a toujours bien fonctionné pour moi. Je vais y aller épreuve par épreuve et, je le répète, je me sens bien et en confiance en ce moment !"

Quand vous vous arrêtez sur votre palmarès, ne vous dites-vous pas qu’il est tout de même très impressionnant ?

"Oui, c'est fou. En fait, tout passe tellement vite que je n'ai pas l'impression d'en profiter suffisamment. On me demande sans cesse : 'alors quels sont tes prochains objectifs ? Et l'année prochaine, il y aura quoi ?' Parfois, je me dis que ma carrière va se terminer et que j'aurai le sentiment qu'elle sera passée en 30 secondes. C'est comme si je n'avais pas eu le temps de réaliser. C'est aussi pour ça que, quand on me parlait des JO de Paris alors que j'étais encore à Tokyo, je refusais catégoriquement de me projeter si loin. J'ai travaillé trop dur pour ce deuxième titre olympique pour ne pas en profiter, pour qu'on m'empêche de le savourer. Ce qui a un peu changé avec les années, c'est que je profite de ces victoires parce qu'elles ne viennent pas facilement. J'aimerais pouvoir arrêter le temps parfois..."

Qu’aimeriez-vous que l’on retienne de vous et de votre carrière dans quelques années ?

"C’est une question difficile ! Je crois que je préférerais qu’on se souvienne de moi en tant que personne. Ce que j’aime aussi, c’est de faire passer certains messages en dehors du sport grâce à la notoriété que j’ai pu atteindre, et transmettre des choses aux plus jeunes, avoir un impact positif sur eux. Je suis parfois surprise de découvrir des vidéos d’enfants qui pleurent ou qui sont tout heureux de recevoir un petit cadeau de ma part, un t-shirt, etc. J’aime bien offrir cette petite tape dans le dos, que j’ai reçue moi aussi étant jeune de la part d’athlètes confirmés, qui me faisaient rêver et qui me donnaient envie de faire mes petites compétitions provinciales. C’est cool ! Si je peux être cette personne-là qui a une influence positive sur les autres, en leur donnant envie de croire en leurs capacités, c’est tout aussi beau."

L’aspect statistique, chiffré, de votre sport, et l’empreinte que vous pourriez laisser, vous intéresse donc moins ?

"Si c’est juste dans l’idée de dépasser quelqu’un d’autre au palmarès, ça non. Le faire pour moi, oui. Ma motivation à moi, c’est juste que j’aime le sport, c’est ma passion depuis toujours. Je fais ça depuis vingt ans que je suis sur les pistes d’athlétisme et j’adore toujours ça comme au premier jour. C’est un métier difficile parfois, mais c’est un métier incroyable, j’ai vécu des expériences de dingue. Quand tu es déçue, frustrée, ça peut te mettre vraiment mal ; et quand tout va bien, tu peux être euphorique. Tu ressens les choses vraiment profondément, les émotions sont tellement intenses. Je pense que c’est rare dans d’autres activités. J’aime le sport, j’aime l’athlétisme, j’adore disputer des championnats, j’ai envie de gagner, de battre des records pour voir jusqu’où je peux aller, de voir où est ma limite. C’est cela, ma motivation."

Votre entraîneur Roger Lespagnard affirme que vous avez le potentiel pour battre le record du monde de l’heptahtlon. Est-ce un objectif d’ici la fin de votre carrière ?

"Actuellement, non, ce n’est pas un objectif. Et puis, entre le potentiel théorique et ta limite en pratique, il y a parfois une grande différence. C’est très rare que les deux se rejoignent. Le potentiel théorique de Jackie Joyner-Kersee était bien supérieur à son record du monde. Tout cela, ce sont des calculs et on peut en faire beaucoup mais c’est ce que tu fais sur la piste qui compte. Moi je suis une athlète et c’est clair que je ne fais pas de calculs ! Je m’entraîne, je fais tous les efforts sur la piste, en muscu, en tout ce que tu veux, je fais tout pour que ça marche, et je me donne à fond sur la piste. Mais je ne me triture pas la tête avec mon potentiel théorique. Ce que j’aime dans l’heptathlon, c’est faire un peu de tout, les choses où je suis performante comme celles où je le suis moins. Sinon ça ferait bien longtemps que j’aurais arrêté l’hepta pour faire de la hauteur."

Le record d’Europe semble beaucoup plus réaliste.

"Oui mais cela rejoint ce qu’on disait : j’en suis capable mais si j’arrive déjà à le faire avant la fin de ma carrière, ce serait incroyable ! Et j’aimerais beaucoup y arriver. Mais je ne me dis pas que je dois le faire avant telle ou telle date..."

Courtisée par des universités américaines

Il y a quelques années, Nafi avait préféré rester en Belgique pour ses études.

Le fait que les championnats se déroulent à 150 km du siège mondial de Nike, votre équipementier, rend-il ce rendez-vous plus important ?

"Franchement ? Non, pas à mes yeux. Ce sera certainement très cool, en tant qu’athlète Nike, parce qu’ils vont certainement faire en sorte que ce soit une expérience super chouette mais cela reste des championnats du monde, Nike ou pas Nike. Je ne suis pas plus motivée par cet aspect-là en tout cas."

Vous avez toujours été bien reçue dans l’Oregon.

"Oui, c’est vrai. J’y suis allée pour le meeting Prefontaine Classic, après Tokyo, mais je n’ai pas pu sauter en hauteur en raison d’un problème au cou ; c’était dommage. Mais j’ai passé un très bon meeting en tribunes, il y avait une très bonne ambiance. Je ne suis pas restée très longtemps, avec le Mémorial Van Damme qui arrivait juste après. Puis j’y suis retournée dans le cadre du projet Think Tank. Là je suis restée quelques jours, c’était super chouette. On m’a montré les infrastructures ; c’était impressionnant. J’ai pu tester quelques trucs. Le cadre est incroyable et les gens étaient aux petits soins."

Vous avez aussi enregistré une vidéo, le "One minute talent show". Vous vous souvenez ?

"Oh oui, ça… Je l'ai fait sans préparation. On m'a juste dit : 'c'est quoi , ton talent ?' Je ne voyais pas, je n'en ai pas spécialement. Quelqu'un a dit : 'tu sais jongle r ?' Et j'ai répondu 'o ui' , j'ai bluffé un peu (rires). Ce n'est clairement pas un talent en ce qui me concerne mais une des tentatives n'a pas mal fonctionné. Ils l'ont gardée…"

Plus sérieusement, la mentalité américaine en matière de sport de haut niveau aurait-elle pu vous plaire ?

"C’est très différent de la Belgique et de l’Europe, c’est clair ; il y a une culture du sport très importante. Leurs performances parlent d’elles-mêmes ; les États-Unis ont toujours eu de très grands athlètes. Anne Zagré m’a parlé positivement de son expérience. Pour ma part, j’avais reçu à l’époque plusieurs propositions pour aller à l’université aux États-Unis mais j’avais décliné parce que je me sentais très bien dans mon environnement en Belgique."

"J’aimerais aller à Munich mais c’est mon corps qui décidera"

Les championnats d'Europe de Munich, qui débutent le 15 août, suivront de près les championnats du monde. L'heptathlon se déroulera les 17 et 18 août, soit un mois exactement après les épreuves combinées pour les athlètes féminines à Eugene. Nafi Thiam s'estime-t-elle en condition suffisante pour enchaîner les deux compétitions à quatre semaines d'intervalle ? "Il est encore trop tôt pour le dire", répond-elle prudemment. "Quand on arrive sur un championnat, il faut se concentrer sur celui-là et ne pas penser qu'on va pouvoir en gérer deux en même temps. Je vais faire les Mondiaux à fond, parce que cela ne sert vraiment à rien de faire les choses à moitié, et puis on verra. Si c'est possible de faire les deux, je le ferai parce que je pense que Munich, ça va être génial ! Et j'ai envie de le faire dans mon épreuve de prédilection. Mais cela ne sert à rien de faire des plans maintenant ; c'est mon corps qui décidera. Autant rester concentrée sur les Mondiaux pour le moment."