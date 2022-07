Mondiaux à Eugene : à quelle heure voir nos athlètes belges en direct dès vendredi

Les Mondiaux d’Eugene vont commencer très fort pour nos représentants. En plus du relais 4x400m mixte, ce vendredi, pas moins de 14 d’entre eux seront en effet engagés au cours des trois premières journées de compétition. Et non des moindres puisque Nafi Thiam, Noor Vidts et Bashir Abdi seront, par exemple, à pied d’oeuvre. Mais, pour suivre en direct les compétitions de nos représentants pendant ces championnats, il faudra tenir compte du décalage de 9 heures avec l’Oregon et, bien souvent, mettre son réveil en pleine nuit.

Thomas Carmoy sera le premier à ouvrir bal, ce vendredi, au saut en hauteur, une épreuve dont les qualifications débuteront à 19h10, heure belge. Les séries du relais 4x400m mixte débuteront ensuite à 20h45. À 21h05 (ou 22h30 selon le groupe où elle sera versée), c'est Vanessa Sterckendries qui entamera les qualifications du lancer du marteau.

Les supporters de Tim Van de Velde devront brancher la télévision à 2h15 pour assister aux séries du 3000m steeple. Elise Vanderelst montera, quant à elle, sur la piste d'Hayward Field à 3h10 en Belgique pour les séries du 1500m. Enfin, si finale il y a pour le relais 4x400m mixte, celle-ci se déroulera à 4h50, en conclusion de la première journée.

Samedi, Julien Watrin évoluera en séries du 400m haies à une heure où ses partisans ne seront pas encore couchés (22h20). Il n'en ira pas de même pour Ismaël Debjani et Ruben Verheyden (3h30), engagés en séries du 1500m, Elise Vanderelst courant son éventuelle demi-finale à nouveau lorsque la nuit sera tombée en Belgique (4h05). Au plan international, la finale du 100m hommes, toujours très attendue, aura lieu à 4h50 !

Dimanche, Bashir Abdi bénéficiera d'une belle exposition en direct, le marathon débutant à 6h15 à Eugene, et donc à 15h15 en Belgique.

Nafi Thiam et Noor Vidts s'élanceront dans leur heptathlon à des heures correctes pour le spectateur belge avec le 100m haies à 19h35, le saut en hauteur à 20h35 et le lancer du poids à 22h45. La dernière de leurs quatre épreuves du jour ne débutera qu'à 3h38. Parallèlement au début de l'heptathlon, les spécialistes du 400m auront aussi entamé leur épreuve. Kevin Borlée, Dylan Borlée et Alexander Doom seront à pied d'oeuvre dès 20h05. Camille Laus et Naomi Van den Broeck leur emboîteront le pas à 21h00. Plus tard, dans la nuit, Philip Milanov, en qualifications du disque (2h05), peut-être Julien Watrin en demi-finales du 400m haies (3h03) et nos éventuels demi-finalistes Ismaël Debani et Ruben Verheyden sur 1500m (4h00) conclueront la présence belge lors de ces trois premiers jours de compétition.

À noter aussi que les deux épreuves suivantes de l'heptathlon, lundi, auront lieu en soirée en Belgique (18h35 pour la longueur et 19h55 pour le javelot) mais que le résultat final de Nafi Thiam et Noor Vidts ne sera connu qu'après le 800m qui, lui, se déroulera à 3h55. Ce qui devrait rappeler des souvenirs à tous ceux qui avaient veillé pour assister, en 2016, au premier sacre olympique de Thiam à Rio...