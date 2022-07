Nafi Thiam fidèle à elle-même à quatre jours de son entrée en compétition aux Mondiaux: "Tout va bien"

Tous les voyants semblent au vert pour la Belge de 27 ans, qui a rejoint l'Oregon après un stage très positif à Irvine, en Californie, en compagnie de la plupart des membres de la délégation belge. "Tout s'est très bien passé là-bas. C'était un excellent moyen de s'acclimater, notamment au décalage horaire", a expliqué mercredi la Namuroise. "Physiquement, tout va bien", a aussi assuré Thiam, dont la venue devant la presse belge a été retardée par un contrôle antidopage inopiné. "C'est toujours comme ça en championnat", a-t-elle souri.

Arrivée mardi soir à Eugene, la seule athlète belge championne du monde n'a pas encore vraiment pris ses marques au sein du campus de la prestigieuse université de l'Oregon. "Je vais encore m'entraîner une fois ou l'autre (avant son entrée en lice dimanche, ndlr). Je n'ai pas encore vu grand-chose du stade." Refusant d'évoquer un quelconque objectif chiffré, elle a toutefois assuré se "sentir bien" et "ne pas craindre une épreuve plus qu'une autre". Avec un total de 7.013 points, un record personnel réalisé à Götzis en 2017, la Belge est la 3e meilleure heptathlète de l'histoire, derrière l'Américaine Jackie Joyner-Kersee (7.291 pts) et la Suédoise Carolina Klüft (7.032pts).

Contrairement à d'autres Belges, Thiam dispose d'une chambre individuelle à Eugene. "Nous sommes logés au sein du campus universitaire donc c'est forcément un peu moins bien qu'à Irvine où nous étions à l'hôtel", a lancé la protégée de Roger Lespagnard, qui préférait aussi être seule en raison du Covid-19. Deux athlètes belges, Paulien Couckuyt et Thomas De Bock, n'ont d'ailleurs pas pu quitter la Californie pour rejoindre l'Oregon à cause de tests positifs.

L'heptathlon débutera dimanche sur le tartan du Hayward Field avec le 100 mètres haies avant la hauteur, le poids et le 200 mètres. Lundi, la longueur, le javelot et le 800 mètres viendront ponctuer une épreuve multiple à laquelle participera aussi Noor Vidts, championne du monde en salle du pentathlon à Belgrade en mars.