Stars, ambitions des Belges.... les Mondiaux d'athlétisme de l’Oregon en quatre questions

De vendredi jusqu’au dimanche 24 juillet, les meilleurs athlètes mondiaux vont se mesurer les uns aux autres dans la superbe enceinte d’Hayward Field.

Pourquoi la compétition a-t-elle lieu à Eugene ?

"Welcome to TrackTown USA."

Depuis un siècle, la cité universitaire d’Eugene, qui bénéficie de ce surnom explicite, est étroitement liée à l’histoire de l’athlétisme aux États-Unis, les Américains en faisant la capitale mondiale du premier sport olympique. Quatorze championnats nationaux ont été organisés depuis les années 70 dans cette petite ville de l’Oregon (État de la côte ouest du pays) peuplée de 156 000 habitants à peine et parcourue d’innombrables sentiers de trail. Eugene, qui accueille depuis 2010 une manche de la Diamond League, le Prefontaine Classic, et fut la ville hôte des Mondiaux juniors en 2014, doit son rayonnement international au développement de Nike, dont le co-fondateur Bill Bowerman fut l’un des entraîneurs d’athlétisme à l’Université de l’Oregon. Celui-ci, représenté chrono en main, possède d’ailleurs sa statue en bord de piste à Hayward Field, un stade légendaire théâtre de records du monde et dont la rénovation très réussie entre 2018 et 2020 a accru le pouvoir d’attraction.

Il n’en reste pas moins que l’attribution des Mondiaux à Eugene, qui succède à des grandes capitales comme Rome, Tokyo, Paris, Moscou, Pékin ou Londres, a été réalisée, sous la présidence de Lamine Diack, sans mise en concurrence des candidatures et que son successeur, Sebastian Coe, ancien conseiller et ambassadeur de la firme Nike, a été soupçonné de conflit d’intérêts.

Quelles sont les stars ?

La star de l’athlétisme mondial, c’est lui. Le perchiste Armand Duplantis sera bien de la partie à Eugene, où le champion olympique suédois vise un premier titre mondial, si possible en établissant un nouveau record du monde pour que la fête soit totale. À domicile, l’équipe des États-Unis proposera un visage conquérant et s’appuiera sur Christian Coleman, le champion en titre, et Fred Kerley, le vice-champion olympique, pour remporter une médaille d’or de prestige sur 100 m et effacer, face au champion de Tokyo Marcell Jacobs, l’affront des derniers JO.

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, Mommy Rocket de 35 ans, est en quête d'un 5e titre mondial sur 100 m. Mais le public local n'aura d'yeux que pour Allyson Felix, une légende sur le point de se retirer et qui va disputer, avec le relais de son pays, ses 10es Mondiaux.

Les détenteurs des records du monde du 400 m haies, le Norvégien Karsten Warholm et l’Américaine Sydney McLaughlin, vont eux aussi attirer de nombreux regards, le premier étant dans une forme incertaine suite à une blessure. Shaune Miller-Uibo cherche, elle, un premier or mondial sur 400 m.

La Néerlandaise Sifan Hassan, inactive depuis les JO de Tokyo, va tenter de doubler 5 000 m et 1 500 m ou 10 000 m, un pari tenté aussi par Jakob Ingebrigtsen. Enfin, le lanceur de poids Ryan Crouser, le "régional de l’étape", rêve d’ajouter un record du monde à un titre qui serait très précieux pour lui.

L’absence des Russes va-t-elle peser ?

Troisième pays le plus médaillé de l’histoire de la compétition après les États-Unis et le Kenya, la Russie, déjà frappée de sanction après le scandale du dopage d’État dont elle s’est rendue coupable, est à présent mise au ban après l’envahissement militaire de l’Ukraine. Les athlètes autorisés jusqu’ici à concourir sous drapeau neutre (dont le nombre vient d’être porté à 73) ne seront pas présents. Lors de la précédente édition, en 2019 à Doha, ils étaient 29. La grande figure de l’athlétisme russe, la sauteuse en hauteur Maria Lasitskene, n’a pas manqué de fustiger cette décision.

Quelles ambitions pour les Belges ?

Nafi Thiam en reconquête du titre mondial décroché en 2017, Bashir Abdi qui fomente peut-être une belle surprise sur marathon et des Belgian Tornados qui font toujours souffler très fort le vent de leurs ambitions : ces Mondiaux pourraient offrir à la Belgique, qui a envoyé aux États-Unis sa plus large délégation (30 athlètes), le plus beau bilan de son histoire (record de deux médailles en 2019). Surtout si Ben Broeders, en forme, se sublime au saut à la perche et que Noor Vidts, championne du monde du pentathlon, arrive à enchaîner les sept épreuves de l’heptathlon en évoluant à son meilleur niveau. Quant au relais mixte, il constitue une inconnue dont on aimerait qu’elle se mue en bonne surprise !