Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Mondiaux à Eugene: Ismaël Debjani, cas contact et en quarantaine, passera un test samedi

D’habitue volubile et enjoué, Ismaël Debjani n’avait pas trop le coeur à rire, ce jeudi matin, lorsqu’il a rencontré les médias. Et pour cause : le Carolo, le visage masqué, a été placé en quarantaine suite au test positif au Covid passé par celui qui était son camarade de chambre lors du stage d’acclimatation à Irvine, le marathonien Thomas De Bock.

"J'ai logé avec lui une semaine entière et il a été testé positif et interdit de voyage vers Eugene avec le reste de la délégation, alors que moi j'étais négatif", raconte le recordman de Belgique du 1500m. "Mais qui peut dire comment la situation va évoluer ?"

Celle-ci n'amuse évidemment pas Ismaël Debjani, qui n'est pas dans les meilleures conditions psychologiques avant d'entrer en lice. "Avant, je stressais pour la course, maintenant je stresse à l'idée d'être testé positif ou de développer des symptômes", ajoute-t-il. "Déjà que je suis limite hypercondriaque à la base ! J'ai très mal dormi quand j'ai appris la nouvelle lundi soir. Pour ma part, je me ferai tester à nouveau samedi, je préfère être sûr. Si je suis positif, je ne courrrai pas."