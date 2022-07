Thomas Carmoy vise la finale de la hauteur aux Mondiaux: "Tout faire pour passer"

Dans le groupe A des qualifications, le Carolo de 22 ans, qui possède un record personnel à 2,28 m en salle et à 2,27 m en extérieur, devra améliorer sa meilleure performance de la saison (2,24 m) pour intégrer le top 12 et se hisser en finale, la barre de qualification ayant été fixée à 2,30 m. "Mon début de saison en plein air n'a pas été top, la forme a mis du temps à venir mais je me suis préparé à 100 % pour cette compétition. Un concours de hauteur reste compliqué et incertain mais je serai totalement concentré. J'ai un esprit compétiteur, donc je vais tout faire pour parvenir à me qualifier. L'adrénaline et l'atmosphère devraient aider", souligne Thomas Carmoy.