Treize ans plus tard, Kevin Borlée a toujours le 400 m dans la peau

Il a débarqué mardi soir à Hamilton Hall, le bâtiment du campus universitaire où est installée la délégation belge et qui jouxte Hayward Field, avec la même motivation et la même détermination que lors de sa première, treize ans plus tôt, au stade olympique de Berlin. Compétiteur hors pair, Kevin Borlée n’a jamais manqué le moindre grand championnat d’été depuis son arrivée sur la scène internationale, avec son frère jumeau Jonathan, aux JO de Pékin en 2008. Le Bruxellois, âgé de 34 ans, n’allait donc pas manquer la première organisation des championnats du monde sur le sol des États-Unis, un pays qu’il apprécie particulièrement pour sa culture du sport de haut niveau et de la gagne. Sa participation, qu’il a décrochée en se classant en ordre utile au ranking mondial, l’autre voie d’accès aux championnats (le minimum était fixé à 44.90), sera sa septième consécutive au rendez-vous planétaire. Trois ans après avoir manqué la qualification individuelle à Doha, Kevin Borlée est donc de retour sur le 400 m des Mondiaux. Une longévité qui constitue un petit exploit à la lecture des listes de départ : notre compatriote est le seul athlète présent à Berlin en 2009 qui l’est encore, treize ans plus tard. Son bilan ? En individuel, il a disputé une finale et remporté une médaille, de bronze, en 2011, pour quatre apparitions en demi-finales. Avec le relais 4x400 m, il a enchaîné six finales consécutives, les Belgian Tornados signant leur meilleur résultat, avec une médaille de bronze, lors de la dernière édition au Qatar (pour quatre 4es places et une 5e place) où il a aussi fini 6e avec le relais mixte. Petit rappel de ses participations précédentes, alors que la saison 2023, avec des Mondiaux à Budapest, offrira à Kevin la possibilité de poursuivre sa belle série…

Berlin 2009:400 m : 12e place -4x400 m : 4e place

Si sa sœur Olivia est présente dans l'équipe de relais 4x100 m, c'est sans son frère jumeau Jonathan, sacré champion NCAA quelques semaines plus tôt mais victime d'une fracture de fatigue au pied, que Kevin Borlée débarque à Berlin. Un crève-cœur pour lui qui tentera de surmonter cette situation inédite en signant le meilleur résultat possible. Qualifié pour les demi-finales, il s'arrêtera à ce stade en ayant réussi, en 45.28, son meilleur chrono de la saison. "Un an après ma demi-finale aux JO, je m'étais mis pas mal de pression", se souvient-il. "Berlin, cela reste un souvenir mitigé. Je n'ai pas réussi à me relâcher ou à faire le chrono que je souhaitais."

Daegu 2011:400 m : 3e place -4x400 m : 4e place

Les jumeaux font sensation en Corée du Sud où ils atteignent de concert la finale du 400 m. Au bout d'une course remportée par Kirani James (44.60) devant LaShwan Merritt (44.63), Kevin Borlée arrachera la médaille de bronze grâce à un chrono de 44.90. Jonathan, au couloir 8, prendra la 5e place en 45.07. "C'était une course de folie et j'ai obtenu une belle récompense pour ma persévérance", raconte Kevin. "J'avais d'excellentes sensations. Pour moi, cette médaille de bronze a plus de valeur que mon titre européen en 2010 à Barcelone."

Moscou 2013:400 m : 9e place -4x400 m : 4e place

Ces championnats disputés dans une année post-olympique se révéleront amers pour Kevin Borlée, qui voit la qualification pour la finale lui échapper pour 8 centièmes. "Je n'ai pas bien couru en demi-finale, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais cela m'a fait râler, après coup, d'apprendre qu'un de mes adversaires ce jour-là (NdlR : le Saoudien Al-Masrahi) a été pris ensuite pour dopage", souligne le Bruxellois. "Lui a pu courir la finale, moi non." Kevin a ensuite vu Jonathan échouer au pied du podium pour… deux centièmes.

Pékin 2015:400 m : 11e place -4x400 m : 5e place

Le retour au Nid d'oiseau, un stade à la symbolique forte pour la famille Borlée, coïncide avec un bouleversement sur le 400 m où les chronos supersoniques se succèdent cette année-là. Et les Mondiaux n'échapperont pas à la règle. "À la différence de mon frère, qui a pris un coup derrière la tête, moi je regardais cela en rigolant", ironise Kevin. "C'était du jamais-vu. En demi-finale, je sors un 44.74 qui se révélera insuffisant pour passer en finale."

Londres 2017:400 m : 11e place -4x400 m : 4e place

Le 400 m entré dans une nouvelle dimension, les chances de courir une finale mondiale semblent minces. C'est encore plus vrai quand on hérite du couloir extérieur, comme ce fut le cas pour Kevin Borlée lors des demi-finales à Londres. Une 4e place en 45.10, à ce stade, signifie son élimination, au même titre que Jonathan. "On signe encore un petit 45 secondes tous les deux, mais c'est sûr qu'on espérait un peu mieux", dit-il. "Cela va de plus en plus vite…"

Doha 2019:400 m :/ -4x400 m : 3e place -4x400 m mixte : 6e place

Pour la première fois depuis 2009, il n'y aura pas de Borlée sur 400 m au départ des Mondiaux auxquels Jonathan, blessé, ne peut prendre part. En revanche, Kevin Borlée est, lui, bien présent, même si un problème au dos contrarie sa préparation. En finale avec le relais mixte, dont c'est la première apparition au programme, le Bruxellois, qui n'a pas été aligné en séries, s'empare de la 6e place. Mais c'est surtout avec les Belgian Tornados que son expérience fera merveille, l'équipe de 4x400 prenant la 3e place et s'emparant de la première médaille mondiale outdoor de son existence. "Aujourd'hui, j'ai une grosse pensée pour mon frère Jo", a immédiatement souligné Kevin, fier de ce résultat "super positif" pour l'équipe.