USA, Pays-Bas, Pologne: le relais mixte 4X400m de la Belgique est mis d’emblée à l’épreuve

Après les ultimes vérifications techniques jeudi et paré des derniers éléments de coquetterie, le mythique stade d’Hayward Field, à Eugene, semble fin prêt à accueillir la 18e édition des championnats du monde ! La compétition, qui débutera ce vendredi, permettra d’emblée de passer en revue les favoris du 100 m en soirée (pendant la nuit en Belgique). Côté belge, cette journée inaugurale verra l’entrée en lice en individuel de quatre néophytes : Elise Vanderelst (1 500 m), Tim Van de Velde (3 000 m steeple), Thomas Carmoy (hauteur) et Vanessa Sterckendries (marteau). Elle proposera aussi un premier gros temps fort avec le relais 4x400 m mixte, épreuve dont les séries et la finale se déroulent le même jour et où la Belgique ne veut pas faire de la figuration.

Sixième de la précédente édition des Mondiaux en 2019 à Doha, cinquième aux Jeux olympiques de Tokyo, notre pays, passé maître dans l’art physico-tactique du passage de témoin sur les quatre tours de piste, d’abord chez les hommes puis aussi chez les femmes depuis 2018, a des arguments à faire valoir.

"Nous avons le 9e chrono à l'addition des temps, mais nous sommes très proches de la 5e place", indique Jacques Borlée, qui coache cette équipe avec Carole Bam. "Une médaille ? Je reste réaliste. On peut être éjecté en série, même si je n'y crois pas, et en finale nous aurons 30 % de chance."

La composition des séries a confirmé la difficulté de la tâche. La Belgique, dont le record est de 3.11.51, a hérité des États-Unis, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Grande-Bretagne comme principaux adversaires. Soit la promesse d’un chrono rapide (deux pays passeront au temps), ce qui peut être une bonne chose à défaut de ne pouvoir prendre l’une des trois places qualificatives.

Nouveauté tactique

Cette épreuve mixte encore jeune, qui peine à faire l'unanimité en raison de sa place dans un programme déjà chargé et qui ne convainc guère les sceptiques, a encore évolué ces derniers mois. Fini l'ordre aléatoire des concurrents (qui contribuait au spectacle avec de gros écarts entre concurrents et d'importants différentiels de vitesse en fonction des tactiques), les coachs sont priés de se calquer sur le schéma "homme, femme, homme, femme". Et la possibilité de changement est désormais limitée à un seul athlète entre les deux courses, une situation qui "favorise les pays ayant un grand réservoir" juge Kevin Borlée, sélectionné avec Alexander Doom, Camille Laus et Naomi Van Den Broeck (Christian Iguacel et Helena Ponette figurent aussi dans le groupe).

Pour Jacques Borlée, les pays possédant des athlètes ambitieux sur 400 m, seront tentés de les épargner. "Les plus subtils passeront…"