Camille Laus après l'élimination du mixte aux Mondiaux d'athlétisme: "On pensait que c'était jouable"

Camille Laus, deuxième relayeuse tricolore, s'est montrée quelque peu déçue par le résultat. Membre du relais qui a pris la 5e place aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, a avoué une petite désillusion. "On voulait vraiment être dans le top 5 car nous savions que le top 3 allait être compliqué. On pensait que c'était jouable. Tout ne s'est pas passé comme prévu, c'est le jeu. On a eu une série très compliquée et débuter au couloir N.1 n'a pas aidé non plus."

La Belge de 29 ans, habituée à ponctuer les relais, était cette fois 2e dans l'ordre de passage. "Ce n'est pas spécialement la position la plus confortable pour moi car il faut souvent partir vite pour se placer. Personnellement, c'est souvent en fin de course que je parviens à rattraper. Mais il faut savoir courir à toutes les positions. On m'a placé là car c'était la première expérience pour Helena (Ponette, qui a terminé la course, ndlr). C'est un peu plus technique d'être en N.2 car il faut essayer de ne pas se faire enfermer au moment de se rabattre. Helena a très bien couru en N.4 donc je pense que c'était le bon choix", a assuré Laus.

Pourtant dans la sélection, Kevin Borlée n'était pas au départ de la série. "Les quatre coureurs alignés ont prouvé avoir fait une bonne saison et étaient en forme. Normalement, ça aurait dû passer mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut continuer à faire confiance aux coaches (Jacques Borlée et Carole Bam, ndlr) car ils se sont très rarement trompés. Quand ils donnent une composition, on y croit à fond et on pense que c'est la bonne décision."

Laus disputera encore le 400 mètres et le relais féminin dans l'Oregon. Chronométrée en 51.47, elle estime que ses sensations étaient "bonnes mais pas exceptionnelles".

Alexander Doom, Camille Laus, Christian Iguacel et Helena Ponette ont signé le temps 3:16.01 dans une série remportée par les États-Unis en 3:11.75 devant les Pays-Bas (3:12.63) et la Pologne (3:13.70). Les Belges terminent avec le 10e chrono total, sur 15 nations participantes. Le deuxième qualifié au temps, le Nigeria, a fini 5e de la série des Belges dans un temps de 3:14.59.