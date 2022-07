Camille Laus est l'invitée de Vestiaire: "Je ne serai pas la sans les Cheetahs" (2/3)

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Camille Laus se confie dans un nouvel épisode de Vestiaire. Dans cette deuxième partie, elle revient sur la création et le développement de l’équipe de relais.

"On voyait toujours les garçons performer, gagner des médailles. Cela nous a donné envie. Nous sommes dans un sport individuel et la perspective de partager les émotions nous a donné envie de nous lancer. Je prends plus de plaisir à faire une performance en relais que seule."