Julien Watrin qualifié pour les demi-finales du 400m haies aux Mondiaux : "Je ne pouvais pas imaginer mieux"

Excellente entrée en matière pour Julien Watrin, ce samedi, aux championnats du monde d’Eugene. Versé dans la troisième série, celle du champion olympique et double champion du monde en titre Karsten Warholm, notre compatriote, au couloir 5, n’a été devancé que par le Norvégien (49.34), signant un chrono de 49.83, le 5e de sa carrière. Très bon, d’autant que le vent soufflait assez fort et a semblé gêner un peu les athlètes.

"Je me suis rendu compte un moment que j'étais trop loin de l'obstacle, du coup j'ai piétiné devant la 6e haie, avant de relancer, mais j'ai vu que ça ne me dépassait pas dans les couloirs voisins, donc j'ai réussi à vite me relâcher", commente Julien Watrin. "J'ai simplement eu un peu peur, ensuite, d'être disqualifié sur l'avant-dernier obstacle à la réception duquel j'ai manqué un appui et j'ai failli marcher sur la ligne. Mais globalement j'ai assuré en moulinant beaucoup, ce qui limite les risques de chute."

Le plus important était évidemment d'empocher la qualification. "Je suis très content parce que je ne pouvais pas imaginer mieux, je ne me voyais pas devant Warholm (rires). Cette deuxième place m'assure aussi d'un bon couloir pour la demi-finale. Je suis serein parce que la série est toujours très stressante, plus que la demi-finale. Tu as peur de la déception si jamais ça ne passe pas et, inconsciemment, tu as toujours tendance à te projeter un peu vers le tour suivant. Ce n'est vraiment pas évident, surtout qu'une erreur dans cette discipline est vite arrivée."

Ce dimanche, à 18h03 heure locale (3h03 dans la nuit de dimanche à lundi en Belgique), Julien Watrin espère bien sûr créer l'exploit en se hissant en finale de l'épreuve. "J'irai à fond pour cette finale. On verra le tirage mais clairement il faudra aller très vite, faire un petit 48 secondes voire en-dessous. J'ai le record de Belgique dans les jambes et je trouve mon rythme facilement, donc il y a de l'espoir. Même si la densité est folle sur 400m haies."

Julien Watrin miserait d'ailleurs bien une petite pièce sur le Brésilien Alison dos Santos, très impressionnant en séries comme depuis le début de la saison. "Cela ne m'étonnerait pas tellement qu'il devance Warholm et l'Américain Rai Benjamin."