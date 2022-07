Ismaël Debjani éliminé en séries du 1500m aux Mondiaux: "Je savais que ça allait se passer comme ça"

Après Elise Vanderelst, c'est Ismaël Debjani qui a subi les affres d'une élimination en séries du 1500m, ce samedi soir, à Eugene. Dans la deuxième série, le Carolo n'a jamais été en mesure de peser sur la course et il a terminé loin des meilleurs, à la 12e place, avec un chrono de 3.39.96. Les six premiers de chaque série étaient qualifiés pour les demi-finaales, ainsi que les six meilleurs temps. "Les jambes ne voulaient pas. Après 500m, je commençais déjà rétrograder, ce n'est jamais bon. J'ai essayé de tenir ma place mais ça accélérait encore et, aux 1000m, quand c'est parti, je n'ai pas pu suivre. On ne choisit malheureusement pas sa série."

Ismaël Debjani imputait cette élimination à une mauvaise stratégie sur l'ensemble de la saison, le recordman de Belgique du 1500m s'étant aussi testé sur 5000m en vue de la suite de sa carrière.

"D'autres diront non, mais moi je pense que c'est la raison de cette contre-performance", reprend-il. "On ne peut pas être performant sur des courses rapides ou tactiques quand on fait une course de 1500m sur la saison (Ndlr: deux en réalité). Il faut du rythme, et c'est ce qu'il m'a manqué aujourd'hui parce que l'échauffement était bon. Ce n'était pas ma décision de mélanger un peu tout en si peu de temps, je savais bien que ça allait se passer comme ça. C'est dommage parce que c'est ma carrière et il ne reste que deux ans. Je n'ai pas envie de rester un homme de one-shot."

Qualifié pour les championnats d'Europe, Ismaël Debjani va tenter de sauver son été le mois prochain à Munich. "C'est une nouvelle chance de montrer ce que je vaux mais il faut être lucide : en trois semaines on ne refait pas toute une saison. Maintenant, si on travaille vraiment le spécifique, pourquoi pas ?"

Autre Belge engagé sur 1500m, Ruben Verheyden, invité de dernier minute dans la délégation belge, est, lui, passé bien près de la qualification dans la 3e série. Le champion d'Europe espoirs s'est classé 7e, à seulement un centième de l'Espagnol Katir qui a pris la 6e place. "Je suis très déçu de passer si près d'une place en demi-finale mais demain ou après demain, je pourrai être fier de ma prestation. Je manque encore un peu d'expérience à ce niveau mais j'ai montré que j'avais ma place ici aux championnats du monde."

