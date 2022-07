Accueil Sports Autres sports Athlétisme Mondiaux d'athlétisme: Fred Kerley, des ténèbres à la lumière Le sprinter de 27 ans a ponctué le triplé dont rêvait le public américain à Hayward Field. Laurent Monbaillu Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme



©AFP

Le pays-hôte n'aurait pu rêver plus beau dénouement à l'épreuve reine, samedi soir à Hayward Field, où les sprinters américains, présents au nombre de quatre en finale du 100 m, ont réussi le triplé ! Un "clean sweep" qui n'avait plus été réalisé depuis les Mondiaux 1991 par le trio Carl Lewis, Leroy Burrell et Dennis Mitchell, dont le rôle a cette fois été repris...