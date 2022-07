Mondiaux d'athlétisme : Julien Watrin échoue à une place de la finale du 400m haies

"Je me sentais bien jusqu'à la cinquième haie puis j'ai senti le vent et je n'ai pas voulu faire la même erreur qu'en séries. J'ai donc un peu mouliné dans le virage", a expliqué le pensionnaire de l'AC Dampicourt. "J'ai dû changer mon schéma de course et cela a créé une situation inconnue. Je tape les deux dernières haies, ça a provoqué une grosse différence."

Parti très rapidement, le recordman de Belgique de la distance a connu une fin de course frustrante. "Je vois la 2e place en point de mire puis je tape la 9e haie, j'essaie de revenir puis je commets une nouvelle erreur. C'est frustrant de voir ce que je perds sur une haie. Je sens que s'il n'y a pas de haies, je peux très bien finir mais je fais cette erreur puis c'est cumulatif", a expliqué celui qui, bien que déjà ingénieur, a débuté un certificat universitaire en philosophie.

"Je me satisfais de cette 14e place mondiale car on avait parlé d'un top 16. Mais j'aime bien terminer une course avec de bonnes sensations et là, elles n'étaient pas top. C'est comme ça qu'on apprend", a dit Watrin, également membre des Tornados, dont l'entrée en lice est prévue samedi. "Je me sens vraiment bien en sprint pour le moment et prêt à courir deux fois. On a trois qualifiés en demies du 400 m (Alexander Doom, Kevin et Dylan Borlée, ndlr), ça va aller très vite. C'est motivant", a ponctué Watrin.