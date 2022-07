Watrin : "C’est comme ça qu’on apprend"

Julien Watrin a tenté le tout pour le tout en demi-finale du 400 m haies, dimanche soir, en prenant un départ très rapide lors duquel il a longtemps devancé l’Américain Rai Benjamin (premier en 48.44). Les deux premiers de la course étaient qualifiés ainsi que les deux meilleurs temps, mais aucun de ces deux scénarios ne s’est finalement concrétisé pour le Gaumais. Après avoir heurté les deux derniers obstacles, Julien Watrin, devancé par le Jamaïcain Jaheel Hyde dans la ligne droite, s’est classé troisième en 49.52, le 14e global.

"Je me sentais bien jusqu'à la cinquième haie puis j'ai senti le vent et je n'ai pas voulu faire la même erreur qu'en séries. J'ai donc un peu mouliné dans le virage", raconte-t-il. "J'ai dû changer mon schéma de course et cela a créé une situation inconnue. Je tape les deux dernières haies, ça a provoqué une grosse différence. J'avais la deuxième place en point de mire, puis je tape la neuvième haie, j'essaie de revenir puis je commets une nouvelle erreur. Sans cela, je me sentais capable de très bien finir. J'aime terminer une course avec de bonnes sensations, là elles n'étaient pas top. C'est comme ça qu'on apprend."

Avec un top 16 mondial, Julien Watrin peut vraiment éprouver un vrai sentiment de satisfaction. "Je me sens vraiment bien en sprint pour le moment et prêt à courir deux fois avec le relais 4x400 m ce week-end si nécessaire. Ça va aller très vite. C'est motivant !"

L.M.