Saut, 200m, 1500m, 3000m steeple... : voici tous les résultats des Mondiaux d'athétisme

Fraser-Pryce, 35 ans et désormais quintuple championne du monde du 100 m, a signé le quatrième chrono des séries en 22 sec 26, cette fois avec une longue chevelure verte. Elle s'est montrée plus rapide que Jackson (22.33, 7e temps) et Thompson-Herah (22.41, 10e temps).

La Nigérienne Aminatou Seyni, meilleur temps des séries en 21 sec 98, nouveau record national, est la seule à avoir couru en moins de 22 secondes. Suivent la Nigériane Favour Ofili (22.24) et la nouvelle venue américaine Abby Steiner (22.26).

Les demi-finales du 200 m sont programmées mardi à 18h05 heure locale (03h05 en Belgique dans la nuit de mardi à mercredi) et la finale jeudi à 19h35 (04h35 heure belge).

El Bakkali champion du monde du 3.000 m steeple

Le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion du monde du 3.000 m steeple pour la première fois lundi à Eugene (Oregon). En 8 min 25 sec 13, El Bakkali (26 ans) a devancé l'Ethiopien Lamecha Girma et le champion du monde en titre kényan Conseslus Kipruto.

Déjà battu aux JO de Tokyo l'été dernier, Girma (21 ans) a de nouveau buté sur El Bakkali qui a utilisé son finish pour dominer ses concurrents dans le dernier tour, après un début de course "lent" qui a permis à une dizaine de coureurs de se disputer les places sur le podium.

Après l'argent en 2017 et le bronze en 2019, El Bakkali a donc complété sa collection de médailles mondiales.

La Vénézuélienne Rojas gagne un 3e titre mondial consécutif au triple saut

La Vénézuélienne Yulimar Rojas a remporté un troisième titre mondial consécutif au triple saut avec 15,47 m (1,9 m/s de vent), la 6e meilleure performance de tous les temps, lundi à Eugene (Oregon). Rojas (26 ans), recordwoman du monde et championne olympique de la discipline, a devancé la Jamaïcaine Shanieka Ricketts (14,89 m) et l'Américaine Tori Franklin (14,72 m).

Une nouvelle fois très au dessus de la concurrence, la Vénézuéliene a fait passer plusieurs frissons dans le public du Hayward field avec des sauts mordus qui semblaient proches de son record du monde établi cet hiver à Belgrade (15,74 m).

Son meilleur saut, réussi au 2e essai, a suffi à lui assurer la victoire avec la meilleure performance mondiale de l'année.

Ricketts avait déjà remporté l'argent mondial en 2019 à Doha.

La Kényane Kipyegon décroche un 2e titre mondial sur 1.500 m

La Kényane Faith Kipyegon, double championne olympique, a remporté un deuxième titre mondial sur le 1.500 m à l'issue d'une course disputée sur un rythme endiablé lundi à Eugene (Oregon).

En 3 min 52 sec 96, dixième meilleure performance de tous les temps, Kipyegon (28 ans) a devancé l'Ethiopienne Gudaf Tsegay (3:54.52), qui a fait exploser la course dès le départ, et la Britannique Laura Muir (3:55.28). Les deux championnes avaient offert une course similaire dans la même enceinte du Hayward field fin mai à l'occasion du meeting de la Ligue de diamant: Tsegay avait imprimé un tempo très rapide mais avait été débordée par Kipyegon déjà pour une victoire dans un chrono à peine plus rapide (3:52.59). En plus de son titre de 2017, Kipyegon comptait déjà deux médailles d'argent mondiales décrochées en 2015 et 2017.

Barshim champion du monde pour la 3e fois d'affilée au saut en hauteur

Le Qatari Mutaz Essa Barshim, co-champion olympique en titre, a été sacré champion du monde du saut en hauteur pour la troisième fois d'affilée à Eugene (Oregon) lundi.

Barshim, déjà titré en 2017 et 2019, s'est imposé en franchissant 2,37 m, devant le Sud-Coréen Sanghyeok Woo (2,35 m) et l'Ukrainien Andriy Protsenko (2,33 m). Il y a un an à Tokyo, Barshim avait partagé l'or olympique avec l'Italien Gianmarco Tamberi, resté cette fois au pied du podium.