Mondiaux d'athlétisme : Couckuyt soulagée de passer en demies après avoir attrapé le Covid-19 : "Une victoire"

"C'est une victoire de passer un tour, je suis vraiment satisfaite", a dit la native d'Anvers, en demies grâce à sa 4e place en séries dans un temps de 55.42. Cette qualification survient alors que l'athlète belge a vécu une approche des Mondiaux perturbée par un test positif au Covid-19, qui a retardé son arrivée à Eugene. "C'était un gros défi mental car je ne savais pas spécialement comment mon corps allait réagir."

Partie très rapidement comme à son habitude, Couckuyt a buté sur la huitième haie. C'est là-dessus que se portera son attention avant la demie, déjà prévue mercredi à 18h15 (03h15 en Belgique). "Il faudra tout donner et faire mieux qu'en séries. Je vais profiter, je me sens libérée et j'espère pouvoir améliorer mon temps. D'ici là, je vais prendre un bain de glace, faire un décrassage, enfiler des bottes de récupération et j'espère bien dormir."

Mardi était de loin la plus chaude des journées depuis le début des Mondiaux dans l'Oregon, avec plus de 32 degrés au thermomètre au moment d'entamer la session nocturne. "Pour nous les athlètes, il vaut toujours mieux qu'il fasse chaud que froid", a souri Couckuyt.

La série de la détentrice du record de Belgique a été remportée par l'Américaine Sydney McLaughlin, championne olympique et recordwoman du monde de la distance. "Je l'ai félicitée en lui disant que cela avait l'air facile pour elle. Elle m'a répondu que ce n'était pas toujours le cas", a rigolé la pensionnaire du VAC.

En demies, Couckuyt s'élancera au couloir N.8 de la première des trois courses. Elle sera opposée, notamment, à l'Américaine Dalilah Muhammad, championne olympique à Rio 2016 et vice-championne olympique à Tokyo l'an passé, à la Jamaïcaine Janieve Russell, 53.63 cette saison, et à l'Ukrainienne Anna Ryzhykova, 5e des derniers JO. La Belge devra terminer parmi les deux premières, ou disposer de l'un des deux meilleurs temps restants, pour disputer la finale prévue vendredi à 19h50 (04h50 en Belgique).