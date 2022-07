Nafissatou Thiam aborde l'Euro de Munich qui arrive dans moins d'un mois: "On verra comment le corps réagit"

Elle a aussi évoqué sa potentielle présence à l'Euro de Munich, là où doit se tenir l'heptathlon les 17 et 18 août. "Le vrai objectif, c'était Eugene", a-t-elle lancé tout de go. "Je n'ai jamais fait deux heptathlons en un mois. C'est un délai assez court, surtout après la compétition que j'ai vécue. J'ai été au bout de mes limites, je dois voir comment mon corps réagit."

Championne d'Europe à Berlin en 2018, la Namuroise sera probablement inscrite sur les listes, clôturées le 26 juillet. "Mais si je sens que ça ne va pas une semaine avant, je n'irai pas", a-t-elle prévenu. "Je n'ai pas envie de commencer la compétition pour l'arrêter ou, pire, me blesser. Vu ce que j'ai vécu à Berlin et l'ambiance qu'il y avait, j'ai envie d'être à Munich. Mais après tous mes soucis physiques, je fais très attention aux décisions que je prends."

D'autant plus que, selon l'intéressée, elle met "entre 3 semaines et 1 mois" pour récupérer d'un heptathlon en compétition. "Le timing est donc assez court, même si on ne sait jamais comment le corps va réagir."

En véritable bête de compétition qu'elle est, Nafi a malgré tout envie d'être de la partie en Bavière. "J'adore les championnats, j'ai toujours envie d'y participer. C'est pour ça que je m'entraîne, c'est le plus excitant. Mais je dois écouter mon corps et j'ai eu du mal à le faire ces dernières années. Je me dis souvent que je n'ai pas envie de louper une grande compétition car je ne pourrais pas la rattraper mais il faut voir à long terme, surtout à mon âge. La récupération est importante", a ponctué celle qui fêtera en août ses 28 ans, avant de balayer d'un revers de la manche la possibilité de s'aligner sur une autre discipline, comme la longueur ou la hauteur. "Cela m'intéresse moins", a-t-elle avoué.