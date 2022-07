Accueil Sports Autres sports Athlétisme Mauvais soir pour la Norvège aux Championnats du monde d’athlétisme Ingebrigtsen (2e) et Warholm (7e) n’ont pas signé le résultat espéré en finale de leur épreuve. Mais l’un l’a mieux pris que l’autre… Laurent Monbaillu Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme



©AFP

Mardi soir, l'horaire des championnats du monde voulait, en théorie du moins, que la Norvège vive un grand moment avec, coup sur coup, les finales masculines du 1 500 m et du 400 m haies. Soit les épreuves où ses deux plus grands champions, Jakob Ingebrigtsen et Kartsen Warholm, sont habitués à jouer les premiers rôles. Sauf que le scénario de rêve s'est écroulé dès la première épreuve, où Ingebrigtsen (3.29.47) a été dominé...