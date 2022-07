Mondiaux à Eugene : Eliott Crestan, éliminé en séries, se rassure en vue de l’Euro

Le chrono de 1.46.61 signé par Eliott Crestan en séries du 800m ne lui a pas ouvert les portes des demi-finales de l’épreuve. Le Le Namurois, quatrième de sa série (derrière le Marocain Zahafi, le Français Tual et le Kenyan Wanyoni sur qui il n’a concédé que 16 centièmes) alors que les trois premières place offraient une qualification directe et troisième temps provisoire, a espéré un repêchage qui n’est finalement jamais venu, perdant tout espoir après une cinquième série très rapide. Crestan termine avec le 24e chrono des engagés, à 67 centièmes du dernier repêché au temps pour les demi-finales, le Français Benjamin Robert.

"Je savais que même en étant moins fort que la plupart de mes concurrrents, il y avait moyen de passer avec un bon kick en fin de course. J'ai essayé, j'ai tout donné et malheureusement cela n'a pas suffi", commente Eliott. "C'est un peu frustrant parce que, après ma fracture de fatigue au sacrum, je venais quand même ici pour essayer de passer un tour. Mais je me console en me disant que cela ne fait qu'un mois que je fais à nouveau de la piste. Je suis quand même content, j'avais peur de me faire allumer mais je ne termine pas dernier à l'agonie comme j'aurais pu le craindre. Je devance quelqu'un comme Bryce Hoppel par exemple, c'est pas mal."

Eliott Crestan, qui n'avait pas oublié de prendre un somnifère la veille pour éviter de reproduire la même erreur qu'aux Jeux de Tokyo où il avait passé une nuit blanche avant son entrée en lice, sent que la forme revient progressivement et c'est une très bonne chose dans l'optique des championnats d'Europe le mois prochain. "Il y a un mois, je faisais encore des 200m à fond en 28 secondes à l'entraînement. Mais ici, j'en ai refait en 24 secondes, cela m'a remis en confiance. En stage à Irvine, je ne me suis jamais entraîné autant en matière de séances piste, j'ai vraiment bouffé de la vitesse. Cela m'a permis de refaire un peu mon retard. Pour un premier 800m, je suis quand même content du chrono. En plus, je n'ai pas pris d'antidouleur et je n'ai rien senti au niveau du bassin, c'est bon signe"

Dès vendredi, Eliott Crestan va profiter des installations et du climat américains pour poursuivre sa préparation en direction de l'Euro. "Je ferai probablement un 400m à mon retour en Belgique pour travailler encore la vitesse, c'est ce qu'il me manque un peu…"