Nafi Thiam pense déjà à la suite: "On verra si je vais aux championnats d’Europe à Munich"

Au lendemain de sa victoire dans l'heptathlon, l'heure était à la récupération, mardi matin, pour Nafi Thiam. La double championne olympique et du monde a ensuite été mise à l'honneur par son équipementier au "Nike Hospitality", point de passage obligé pour les médaillés d'or qui y sont gâtés, notamment avec des chaussures personnalisées. Notre compatriote a apposé son nom au tableau d'honneur et semble bien décidée à revenir avant la fin de la semaine dans cet endroit "sur le point de devenir ma deuxième maison jusqu'à la fin des championnats", écrivait-elle sur Instagram.

En soirée, elle a alors assisté aux finales dans le stade. Puis l'ensemble de l'équipe belge s'est réunie à Hamilton Hall, le campus qui jouxte Hayward Field, afin de célébrer notre championne lors d'un drink. L'occasion d'évoquer son avenir immédiat avec elle, qui est justement qualifiée pour les championnats d'Europe de Munich en août. " Je n'ai jamais disputé deux heptathlons en un mois. Le délai est donc assez court, surtout après un heptathlon de très haut niveau, et je vais voir comment mon corps réagit. C'est l'inconnu."

Bien décidée à "ne pas prendre de risque", à "ne pas se mettre la pression" et à "écouter (son) corps, un truc qu'(elle a) parfois eu du mal à faire", Nafi Thiam se veut prudente. "Je suis une compétitrice et je n'ai pas envie de louper un championnat mais il faut aussi que je puisse voir sur le long terme. Surtout à mon âge, je n'ai plus 19 ans. La récupération est importante. Faire une épreuve comme la hauteur ? Ça m'intéresse moins…"

Ce jeudi, après deux jours de repos complet, Nafi Thiam était en tout cas de retour à l’entraînement sur la piste du Lane Community College. Motivée !