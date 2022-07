Anne Zagré se loupe aux Mondiaux d’Eugene : "J’ai eu un gros moment d’absence"

Grosse déception pour Anne Zagré, ce samedi matin, en séries du 100m haies. Pour sa septième participation aux championnats du monde, sa sixième dans son épreuve de prédilection, la Bruxelloise a pris la cinquième place de sa course en 13.25 (-0,3). La Jamaïcaine Britany Anderson l’a emporté en 12.59 alors que l’Américaine Nia Ali, championne du monde en titre et installée dans le couloir voisin à celui de Zagré, a chuté.

"Bien sûr, je la vois chuter, je crois que je dévie un peu, mais cela ne m'a pas trop perturbée. Et ce n'est de toute façon pas cet incident qui explique ma mauvaise course", souligne notre compatriote. Une plainte a néanmoins été déposée par la délégation belge.

"C'est compliqué… Oh la la. On n'a pas droit à la moindre erreur", reprend la détentrice du record de Belgique (12.71), qui termine avec le 31e chrono des séries. "À chaud, comme ça, je n'ai pas d'explication. J'ai eu un gros moment d'absence dans la course. Je pars et jusqu'à la première haie, ça peut encore aller mais la deuxième, je la survole. Pfff… J'ai du mal à réaliser que je viens de faire ça. Ce n'est pas du tout un manque de forme, j'avais de bonnes sensations, c'est vraiment un problème de concentration."