Mondiaux à Eugene : Sydney McLaughlin améliore encore son record du monde sur 400 m haies !

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Hayward Field réussit décidément particulièrement bien à Sydney McLaughlin. Ce vendredi soir, la spécialiste du 400m haies, confirmant qu'elle évolue seule sur sa planète à 22 ans seulement, a, en effet, battu le record du monde de la discipline pour la troisième fois dans ce stade, et pour la quatrième fois de sa carrière en un peu plus d'un an.

Sacrée championne olympique l'an dernier àTokyo, la voilà désormais championne du monde également à l'issue d'une course d'anthologie où elle a pris le commandement dès les première foulées et creusé un écart impossible à combler sur la concurrence dont la Néerlandaise Femke Bol (2e en 52.27) et la championne du monde 2019 Dalilah Muhammad (3e en 53.13). Coupant la ligne d'arrivée en 50.68, Sydney Mc Laughlin a gagné pas moins de 73 centièmes sur la marque établie le 25 juin dernier à Eugene à l'occasion des championnats américains. Énorme !

"C'est irréel, je rends gloire à Dieu", a commenté McLaughlin, médaillée d'argent il y a trois ans, au micro du stade. "Je remercie mon équipe, mon coach, c'est vraiment le travail de toute une équipe.L'ambiance était incroyable. J'ai couru à fond, évidemment ça fait mal, en particulier dans les cent derniers mètres. Mais je suis très heureuse de ce résultat pour le team USA", a-t-elle ajouté, suscitant ainsi de nouveaux cris et applaudissements dans le public.

Il s'agit là du premier record du monde battu depuis le début de ces championnats du monde. On retiendra encore que le podium de ce 400m haies est le même qu'aux Jeux olympiques à l'exception du fait que Femke Bol a gagné une place.