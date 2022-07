Mondiaux d'Eugene : une série de très haut niveau pour les Belgian Cheetahs

Trois ans après leur 5e place aux championnats du monde de Doha; les Belgian Cheetahs vont tenter d'atteindre à nouveau la finale du relais 4x400m, ce samedi (2h22 en Belgique), à Eugene. Un objectif ambitieux pour une équipe qui ne l'est pas moins et qui avait terminé à la 7e place aux Jeux olympiques de Tokyo."Atteindre la finale, c'est notre souhait le plus cher à toutes, c'est sûr", indique Carole Bam, la coach de nos relayeuses. "Voir les Cheetahs à nouveau en finale, ce serait une très belle réalisation."

Notre équipe, qui partira du couloir 2, a été versée dans la deuxième série, avec la Pologne et la Jamaïque, respectivement deuxième et troisième de l'édition précédente, mais aussi avec la Norvège, l'Espagne, l'Italie, les Bahamas et le Canada. Les trois premiers de chaque course, ainsi que les deux meilleurs temps restants, seront qualifiés pour la finale de dimanche (4h50).

Carole Bam devait passer ses troupes en revue avant de décider du nom des titulaiires parmi Camille Laus, Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette, Paulien Couckuyt et Nina Hespel. "Le plus important, c'est de trouver les quatre filles qui vont bien fonctionner ensemble, pour que la magie opère", souligne celle que les athlètes surnomment "Mama Cheetah".