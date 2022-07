La reine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce au Mémorial Van Damme

Le titre mondial à Eugene de Shelly-Ann Fraser-Pryce est déjà la cinquième médaille d'or aux Championnats du monde sur 100 mètres pourla reine absolue du sprint de ce siècle. Il s'agira pour elle d'heureuses retrouvailles avec Bruxelles, où elle sera présente le vendredi 2 septembre pour le Mémorial Van Damme. En 2013, elle avait établi le record du meeting qui tient toujours aujourd'hui (10,72, égalé par Elaine Thompson-Herah en 2016). Lors de son dernier passage en 2019, Fraser-Pryce s'était inclinée de justesse face à Dina Asher-Smith.

Le saut en longueur avec Noor Vidts

L'organisation du Van Damme a ajouté au programme le saut en longueur féminin. L'occasion idéale pour Noor Vidts (qui s'est classée cinquième de l'heptathlon aux Championnats du monde) de s'aligner devant son public dans l'une de ses disciplines favorites.

Fraser-Pryce et Vidts s'ajoute à la liste des champions du monde qui ont déjà confirmé leur participation au Mémorial : la sensation du saut à la perche Armand Duplantis (champion du monde avec un nouveau record du monde à 6m21), Nafi Thiam (or à l'heptathlon), Yaroslava Mahuchikh (argent au saut en hauteur) et Erriyon Knighton (bronze au 200 m et plus jeune médaillé de l'histoire des Championnats du monde).