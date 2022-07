La retour triomphal des athlètes belges après des mondiaux historiques (VIDEO)

Après un championnat du monde historique ponctué par 3 médailles ,la délégation belge est revenue à Zaventem ce mardi matin. L'occasion pour les Nafi Thiam, les Belgian Tornados ou autre Bashir Abdi de prendre un sacré bain de foule. Car les Belges étaient au rendez-vous pour saluer ceux qui ont porté très haut les couleurs de la Belgique.

"La Belgique a montré que quand on considère les athlètes, les résultats suivent", a indiqué Kevin Borlée à la sortie de l'avion. "C'était l'une des plus grosses délégations lors d'un Championnat du Monde. Si on continue comme ça, il y aura de plus en plus de performances aux championnats."