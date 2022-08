Les Belges aux Mondiaux U20 d'athlétisme: Konteh et Abdoul Wahab en finale du 3000 mètres

Heptathlon

Sennah Vanhoeijen occupe la 10e place et Laura Van den Brande la 16e de l'issue de la première journée et des quatre premières des sept épreuves de l'heptahtlon, mercredi, aux Mondiaux d'athlétisme des moins de 20 ans à Cali, en Colombie. Elles totalisent respectivement 3.345 et 3.147 points. Vanhoeijen a commencé son épreuve par une 5e place dans sa série du 100m haies en 14.38 (925 points). Van den Brande se classait huitième de cette même série en 14.54 (903), ce qui les plaçait respectivement aux 13e et 17e rangs provisoires.

Vanhoeijen établissait ensuite un record personnel à la hauteur avec un saut à 1m75 (916 points), le 8e des engagées. Elle disposait d'un record personnel à 1m73. Van den Brande sautait à 1m66 (806 points) prenant la 16e place du concours.

En raison des averses, l'épreuve du lancer du poids était interrompue alors que les deux Belges, dans le groupe B, avaient effectué leur troisième tentative. Au final, Vanhoeijen a réalisé là encore son record avec 11m50 (628 pts), 14e performance, et Van den Brande 11m47 (626), 15e résultat.

En conclusion de la journée, Vanhoeijen a couru le 200 m en 25.12 (876 points), 10e chrono, et Van den Brande en 25.83 (812), 16e performance.

La Finlandaise Saga Vanninen mène après la première journée. Elle compte 3.666 points et devance l'Allemande Sandrina Sprengel (3.591) et la Française Luna Goureau (3.577).

3000 mètres

Noah Konteh disputera la finale du 3000 mètres. Le Belge de 18 ans, originaire de Brasschaat, a terminé à la 6e place, la dernière qualificative, de la première des deux séries. Il a signé le temps de 8:16.22, à près de 12 secondes de son record personnel réalisé début juin à Oordegem (8:04.87). Les six premiers de chacune des deux séries, ainsi que les trois meilleurs temps suivants, tous signés dans la seconde, se qualifiaient pour la finale, prévue vendredi sur le tartan du stade olympique Pascual-Guerrero.

Pensionnaire du club des Hautes Fagnes, Mimoun Abdoul Wahab a passé le cap des séries du 400 mètres avec brio. Le Belge de 18 ans a remporté sa série dans un temps de 50.92, ce qui constitue un nouveau record personnel. Pour son premier championnat international, Abdoul Wahab, 4e temps des 49 engagés, sera donc au départ des demies jeudi sur le coup de 23h40 belges.

Le pensionnaire du club des Hautes Fagnes, Mimoun Abdoul Wahab ©BELGA

Sur 3000 mètres steeple, Clément Labar a échoué à une place de la finale. L'athlète cinacien de 19 ans a terminé cinquième de sa série en 9:04.39, lui qui possède un record personnel en 9:00.94 réalisé cette saison. Il est le premier non repêché au temps. Labar aurait dû terminer à l'une des trois premières places, ou posséder l'un des six meilleurs temps restants, pour disputer la finale de samedi.

Poids

Andreas De Lathauwer a pris la 11e place de la finale du concours du lancer du poids. Le meilleur des trois essais du Gantois de 19 ans, le troisième, a été mesuré à 17m69. Il avait expédié auparavant la sphère en fonte de 6 kilos à 17m29 et 17m60. La victoire est revenue à l'Américain Tarik O'Hagan (20m73) devant le Jamaïcain Kobe Lawrence (20m58) et l'Allemand Tizian Noah Lauria (20m55).

Premier Belge à disputer les championnats du monde U20 dans cette discipline, De Lathauwer avait assuré sa place en finale lundi grâce à ses 18m47 qui lui avaient permis de terminer 9e des qualifications. Son record national juniors se situe à 18m67, performance réalisée à Saint-Nicolas Waes le 19 juin dernier.

Andreas De Lathauwer disputera encore le concours du lancer du disque, dont les qualifications se tiendront vendredi et la finale samedi. Dernier Belge en lice en décathlon, Elie Bacari, 18 ans, a abandonné mardi dans le 1500 m la dixième et ultime épreuve. Il occupait la 14e place du classement après la neuvième, le lancer du javelot où il avait réussi 48m47 (13e). Il a été classé finalement 19e avec 6.585 points.

L'autre décathlonien présent en Colombie Thomas Van der Poel avait abandonné après trois épreuves lors de la première journée, blessé au genou. Le Néerlandais Gabriel Emmanuel est devenu champion du monde (7.860) devant les Suédois Jacob Thelander (7.770) et Elliot Duvert (7.622).