Lahsene Bouchikhi et Nina Lauwaert champions de Belgique du 10 km sur route

Entre celles et ceux au repos après les Mondiaux d’Eugène et d’autres en préparation pour l’Euro de Munich, il restait encore de la place pour quelques belles pointures de notre athlétisme.

Chez les messieurs, victoire de Lahsene Bouchikhi (RESC), frère de Soufiane. Le garçon confirme après avoir raflé le titre du 10.000 mètres sur piste en avril dernier, à Malmedy. Il devance le Liégeois Lucas Da Silva, qui lui-même avait été sacré sur 10.000 mètres l’an dernier. Troisième pour boucler ce beau podium, Sander Vercauteren.

Chez les dames maintenant, en l’absence de Lisa Rooms, Nina Lauwaert (ACW) s’est imposée devant Chloé Herbiet (Damp) et Bianca Serroen (Dein). Cette athlète de 34 ans avait déjà été sacrée 3 fois championne de Belgique sur piste (deux fois 5000 mètres et 10000) entre 2018 et 2020.

Messieurs : 1. Lahsene Bouchikhi (RESC), 29 :16 ; 2. Lucas Da Silva (RFCL), 29 :39 ; 3. Sander Vercauteren (ACME), 29.40. Champion de Belgique M35 (5e au scratch) : Justin Mahieu (Damp), 29 :46.



Dames : 1. Nina Lauwaert (ACW), 33 :52 ; 2. Chloé Herbiet (Waco), 34 :18 ; Bianca Serroen (Deinz), 34 :57. Championne de Belgique D35 (10e au scratch): Irène Tosi (ATC), 36 :25.