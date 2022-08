Une délégation record de 59 athlètes emmenée par Nafi Thiam se rendra à l'Euro de Munich

Quatre ans après les championnats d’Europe les plus prolifiques de l’histoire pour la Belgique avec six médailles, notre pays se déplacera à Munich avec une délégation record de 59 athlètes (34 hommes et 25 femmes) emmenée par Nafi Thiam, Koen Naert et les Belgian Tornados qui défendront leur titre en Allemagne. Il reste deux relayeurs à désigner dans l'équipe du relais 4x400m masculin. La compétition débutera dès le lundi 15 août prochain.

HOMMES

100m : Kobe Vleminckx.

200m : Robin Vanderbemden.

400m : Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom.

800m : Eliott Crestan, Tibo De Smet, Aurèle Vandeputte.

1500m: Ismaël Debjani, Tarik Moukrime, Ruben Verheyden.

5000m : Isaac Kimeli, Michael Somers.

10000m : Isaac Kimeli, Simon Debognies, Michael Somers.

110m h. : Michael Obasuyi.

400m h. : Julien Watrin, Dries Van Nieuwenhove.

3000m st. : Rémi Schyns, Tim Van de Velde.

Marathon : Koen Naert, Soufiane Bouchikhi, Nicolaï Saké.

Hauteur : Thomas Carmoy.

Perche : Ben Broeders.

Disque : Philip Milanov.

Javelot : Timothy Herman.

Décathlon : Niels Pittomvils, Thomas Van der Plaetsen.

4x100m : Valentijn Hoornaert, Ward Merckx, Jordan Paquot, Robin Vanderbemden, Simon Verherstraeten, Kobe Vleminckx.

4x400m : Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Julien Watrin, X, X.

FEMMES

100m : Delphine Nkansa, Rani Rosius.

200m : Delphine Nkansa, Imke Vervaet.

400m : Cynthia Bolingo, Camille Laus, Naomi Van den Broeck.

800m : Vanessa Scaunet.

1500m : Elise Vanderelst.

5000m : Lisa Rooms.

100m h. : Anne Zagré.

400m h. : Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Nina Hespel.

3000m st. : Eline Dalemans.

Marathon : Mieke Gorissen, Hanne Verbruggen, Astrid Verhoeven.

Heptathlon : Nafi Thiam, Noor Vidts.

4x100m : Marine Jehaes, Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Mariam Oularé, Rani Rosius, Rani Vincke.

4x400m : Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Camille Laus, Helena Ponette, Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet.