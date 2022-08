Accueil Sports Autres sports Athlétisme Cynthia Bolingo s’offre un nouveau record et une sélection à Munich La Bruxelloise a amélioré son chrono sur 300 m et figure dans une délégation belge de 59 athlètes pour Munich. Guy Beauclercq Spécialiste Judo, Triathlon, Olympisme

©Photo News

Le premier record est d’ores et déjà tombé pour les Belges inscrits aux championnats européens qui débutent ce jeudi, à Munich. Et il est à mettre au crédit de l’athlétisme qui envoie… 59 athlètes (34 hommes et 25 femmes), dont 48 en individuel, avec quatre relais, les 4x100 et 4x400...