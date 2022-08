Championnats européens: déception pour Koen Naert, 8e du marathon

Cruelle déception pour Koen Naert ! Notre champion d’Europe de marathon n’a pas réussi à conserver son titre datant de 2018, à Berlin. Le Roularien de 32 ans a, en effet, terminé 8e de l’épreuve, ce lundi, à Munich, où la victoire est revenue à l’Allemand Ringer. En 2h10:21, celui-ci a devancé dans les derniers mètres de course les Israéliens Teferi (2h10:23) et Ayale (2h10:29). L’Espagnol Lamdassem, dont l’accélération au 37e km avait contraint Koen Naert à lâcher prise, a fini par craquer lui aussi, se classant 6e. Deux autres Belges étaient engagés sur cette épreuve, Soufiane Bouchikhi et Nicolaï Saké, mais ils ont malheureusement abandonné.

Hanne Verbruggen 8e également !

La dernière ligne droite du marathon de ces Championnats européens, à Munich, fut interminable pour Hanne Verbruggen, encore pointée en sixième position avant de l’aborder. Alors que la Polonaise Lisowska s’imposait en 2h28:36 devant la Croate Kostro et la Néerlandaise Brinkman, la Belge a franchi la ligne à la 8e place, en 2h29:44, une juste récompense pour la Bruxelloise de 29 ans qui a longtemps animé la course. Plus loin, Mieke Gorissen s’est, elle, classée 13e, en 2h31:48, de cette épreuve disputée par une température relativement clémente de 25°. Troisième Belge engagée, Astrid Verhoeven a terminé 33e, en 2h40:03.