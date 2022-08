Championnats européens: Kevin Mayer abandonne le décathlon !

Coup de théâtre lors du 100 m, première épreuve du décathlon : Kevin Mayer a coupé son effort aux deux tiers de sa course ! Sacré champion, il y a trois semaines, à Eugene, le Français était apparu sur la piste de l’Olympiastadion avec une cheville droite bandée, ce qui n’augurait rien de bon… Il avait d’ailleurs averti, la veille, ne pas savoir à quoi s’attendre lors de ces Championnats européens.

Mayer (30 ans) a salué le public et expliqué, quelques instants plus tard, s'être "arrêté avant de se blesser". Le double vice-champion olympique et recordman du monde avait prévenu qu'il ne "prendrait pas de risque" à la moindre alerte physique.