Championnats européens: trois sur trois pour les Belges sur 100 m

Kobe Vleminckx, Delphine Nkansa et Rani Rosius se sont qualifiés pour les demi-finales...

Trois sur trois pour les sprinteurs belges, qualifiés pour les demi-finales du 100 m. Kobe Vleminckx s’est classé troisième de sa série en 10.34, à neuf centièmes de son record personnel (10.25), datant du 26 juin, à Gentbrugge. Vleminckx a ainsi signé le neuvième chrono des engagés. Côté féminin, Delphine Nlansa a ni plus ni moins gagné sa série, en 11.33 (chrono le plus rapide !), alors que Rani Rosius a, elle, terminé cinquième de la sienne, en 11.47 (finalement 10e temps des demi-finalistes...), et a dû attendre tous les résultats pour valider sa qualification au temps. Ce qui fut le cas !

Les demi-finales et la finale du 100 m auront lieu mardi soir.