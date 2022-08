Koen Naert déçu de son marathon européen: "Pas venu pour une 8e place"

Cruelle déception pour Koen Naert à l'arrivée du marathon, dont le Roularien de 32 ans était le tenant d'un titre décroché en 2018, à Berlin. Koen a fini par céder aux alentours du 37e km, laissant filer un groupe de cinq athlètes, parmi lesquels l'Allemand Ringer qui, en 2h10.21, s'est imposé dans les derniers mètres face aux Israéliens Teferi et Ayale. "Je n'étais pas venu pour une 8e place !" lâcha Koen, après avoir un peu récupéré. "J'ai tout donné. Jusqu'au bout. Mais il y avait sept gars plus forts que moi aujourd'hui. C'est dur, mais c'est la vie. Je me sentais pourtant très bien au 35e km mais, tout à coup, mes jambes m'ont lâché ! Je me demande si ce n'est pas dû au fait que j'ai été malade au printemps et que j'ai manqué quelques séances d'entraînement et, surtout, une compétition sur semi-marathon. Mais bon, je ne cherche pas d'excuse. Juste une explication à cette contre-performance."

Côté féminin, la dernière ligne droite fut interminable pour Hanne Verbruggen, huitième d'une épreuve remportée par la Polonaise Lisowska, en 2h28.36, devant la Croate Parlov et la Néerlandaise Brinkman. "Je me sentais très forte, à tel point que j'ai commencé à croire à une médaille alors qu'avant la course, j'aurais signé pour un top 20. Mais j'ai quand même craqué au moment de vérité." G. B.