Championnats européens: Kimeli 11e du 5.000 m, Carmoy en finale de la hauteur

Encore quatrième à l’entrée du dernier tour, Isaac Kimeli a lâché prise sur l’accélération de la star norvégienne Jakob Ingebrigtsen pour terminer 11e de la finale du 5.000 m, en 13:33.39. Voyant qu’il ne pouvait plus rivaliser pour une médaille, le Belge levé le pied en vue du 10.000 m. Le titre européen est revenu au Norvégien Ingebrigtsen, déjà champion du monde, qui s’est imposé en 13:21.13, devant l’Espagnol Katir et l’Italien Crippa. Autre Belge engagé sur la distance, Michael Somers, dont le record se situe à 13:29.03 depuis le 2 juillet, à Heusden-Zolder, s'est classé 23e, signant un chrono de 13:57.82, loin donc de sa meilleure référence.

Carmoy : “Une médaille serait extraordinaire”

Thomas Carmoy s'est, lui, qualifié pour la finale de la hauteur en effaçant une barre à 2,21 m. "En finale, je devrais pouvoir terminer dans le Top 6. Je ne me suis pas beaucoup fatigué et c'est important. Je n'ai pas été vraiment surpris que 2,21 m suffisent pour la finale. Je m'attendais peut-être à 2,25 m, mais je ne suis pas surpris. J'aurais aimé sauter 2,25 m pour la confiance, mais ce sera pour la finale. Thomas Carmoy s'y engagera avec ambition, mais sans s'être prononcé sur ses attentes. "Avant tout, je veux être concentré à 100 % et donner tout ce que j'ai. Tout est possible. J'espère terminer aux alentours de mon record personnel (2,27 m). Une médaille serait extraordinaire, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus. Lors de l'Euro indoor, l'an dernier, je ne m'attendais pas non plus à une médaille. Et pourtant, je suis monté sur le podium. Parfois, on obtient de meilleurs résultats quand on n'en attend pas trop."