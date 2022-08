Championnats européens: Élise Vanderelst éliminée sur 1.500 m…

Septième de la première des deux séries du 1.500 m, Élise Vanderelst n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. La Montoise de 24 ans a signé un chrono de 4:07.62, soit le 17e des 27 engagées. Remportée par la Polonaise Ennaoui, la deuxième série fut la plus rapide. La quatrième et dernière qualifié au temps est la Britannique Baker, en 4:04.90. Élise aurait dû améliorer son meilleur chrono de l’année (4:05.16) pour devenir la première Belge à disputer la finale européenne du 1.500 m. Elle avait déjà été éliminée en séries au Mondial, à Eugene. La Montoise avait atteint les demi-finales des Jeux de Tokyo et y avait couru le 20e chrono en 4:04.86. Son record personnel a été établi le 10 juin 2021, à Florence, en 4:02.63.

Obasuyi (110 m haies), très déçu

De retour de blessure, Michael Obasuyi n'est pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales du 110 m haies. Michael a, en effet, terminé cinquième de sa série en 13.90 alors que seuls les quatre premiers passaient le cap. Obasuyi, dont le record personnel est de 13.32, a signé le 17e chrono des 24 engagés et aurait dû courir en 13.77 pour être repêché au temps. C'était la première course depuis mi-juin pour le hurdleur, victime d'une déchirure musculaire qui lui a coûté sa participation au Mondial, à Eugene. Extrêmement déçu, le Brugeois de 23 ans n'a pas voulu s'exprimer. "Non ! Je ne veux pas réagir, je suis trop déçu", a-t-il lancé.