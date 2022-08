Championnats européens: l'Italien Jacobs champion d'Europe du 100 m, l'Allemande Lückenkemper aussi

Sur la piste du stade olympique des JO 1972, l'Italien Marcell Jacobs s'est imposé en 9.95 devant les Britanniques Hugues (9.99), tenant du titre, et Azu (10.13). Marcell Jacobs, 27 ans, s'offre un premier titre européen outdoor un an après son titre olympique surprise aux Jeux de Tokyo, où il s'était imposé en 9.80 (record d'Europe). L'Italien, qui avait aussi été champion d'Europe indoor du 60 m en 2021, avait également décroché le titre mondial du 60 m en mars, à Belgrade. Sa saison en plein air avait, ensuite, été perturbée par des pépins musculaire. Il avait ainsi été contraint à l'abandon avant les demi-finales du Mondial, à Eugene. Marcell Jacobs est le deuxième Italien champion d'Europe du 100 m après Pietro Mennea, sacré en 1978.

Championne devant son public

L'Allemande Gina Lückenkemper a été sacrée championne d'Europe du 100 m devant son public à Munich, devançant sur la ligne la Suissesse Kambundji et la Britannique Neita. Mal partie, Lückenkemper, 25 ans, a réalisé une excellente deuxième partie de course et s'est jetée sur la ligne d'arrivée pour terminer devant Kambundji (10.99) et Neita (11.00). La quadruple championne d'Europe Dina Asher Smith a coupé son effort avant la ligne (16.03).