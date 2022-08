Championnats européens: bon début de Nafi Thiam, troisième du 100 m haies

La double championne olympique et mondiale a couru en 13.34.

Bon début d’heptathlon ce mercredi, à Munich, pour Nafi Thiam, troisième du 100 m haies, en 13.34, mais devancée quand même par la Suissesse Kalin (13.23) et… Noor Vidts (13.29). Côte-à-côte aux couloirs 3 et 4, Nafi et la Néerlandaise Vetter se retrouvaient un mois après le Mondial, à Eugene, où la Belge avait devancé sa rivale pour s’offrir son deuxième titre mondial. Et Nafi a confirmé lors de cette première des sept épreuves, Vetter se classant quatrième, en 13.37.

Au classement provisoire de l'heptathlon, Noor Vidts occupe donc la deuxième place avec 1.081 pts, Nafi Thiam, la troisième avec 1.074. Kalin est en tête avec 1.090 pts... Quatrième, Vetter compte 1.069.

La suite du programme...



Mercredi



11h35 : saut en hauteur

19h49 : lancer du poids

21h17 : 200 m



Jeudi



09h25 : saut en longueur

11h36 : lancer du javelot

21h55 : 800 m