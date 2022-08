Eliott Crestan qualifié pour les demi-finales de l'Euro sur 800 m : “J’ai pris mes responsabilités”

Deux sur trois pour les Belges en séries du 800 m. Dans la première, Tibo De Smet a terminé quatrième, en 1:46.48, alors qu’Eliott Crestan s’est imposé dans la quatrième, en 1:47.41. En revanche, Aurèle Vandeputte n’est pas parvenu à se qualifier.

Eliott Crestan a laissé une superbe impression.

“La course a débuté très lentement, j’ai donc pris mes responsabilités ! J’ai un peu dû courir contre moi-même. Heureusement, j’ai pu tenir jusqu’à la fin. En principe, je suis bon dans les deux cents derniers mètres. J’ai vu les autres revenir, mais j’ai encore pu accélérer. Ce sera beaucoup plus rapide en demi-finales, mais je peux aussi courir plus vite. Tout le monde voudra être devant. Atteindre la finale ne sera pas facile, mais je vais tout donner pour y arriver. Je suis bien à l’entraînement et donc en confiance.”

Quatrième de sa série, Tibo De Smet a dû patienter pour être fixé sur son sort, mais son chrono lui a ouvert les portes des demi-finales.

“Heureusement, je suis qualifié, mais je ne suis pas totalement satisfait de ma course. C’était délicat avec des adversaires très forts. J’ai éprouvé de la peine à trouver la bonne position. J’étais trop à l’arrière et j’ai été poussé vers l’extérieur. Je n’ai pas voulu dépasser dans le dernier virage car j’aurais dû accomplir des mètres supplémentaires. L’objectif était de se qualifier directement pour les demi-finales mais, heureusement, j’y suis quand même. Je suis de toute manière déjà satisfait de ma saison. J’ai progressé cette année.”