Jacques Borlée : “Je ne prendrai aucun risque avec Kevin”

Jacques Borlée a confirmé que Kevin ne s’alignera pas en séries du relais ce vendredi, sur le coup de 10h10.

“J’ai assez de bons athlètes pour pouvoir me passer de lui pour cette course. En tout cas, je ne prendrai aucun risque avec Kevin. Sa blessure nécessite normalement quatre ou cinq jours de repos et de soins. Il a déjà couru. Tranquillement. Mai j’alignerai pour les séries Alexander Doom, les deux Jonathan, Sacoor et Borlée, et Dylan.”

À charge pour eux de qualifier les Belgian Tornados pour la finale…