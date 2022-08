Julien Watrin qualifié : “Et pourtant, ce n’était pas mon jour”

Mission accomplie pour Julien Watrin qui s’est qualifié pour la finale du 400 m haies en signant un nouveau record de Belgique. L’athlète de Dampicourt a, en effet, couru en 48.81, soit neuf centièmes de mieux que sa référence précédente, et ce, malgré une erreur sur la dixième haie, qu’il a renversée.

“J’étais très stressé de devoir attendre les résultats des autres demi-finales. Ce n’était pas mon jour. J’ai passé une très mauvaise nuit. Je n’étais pas bien non plus à l’échauffement. Je me suis retrouvé directement en demi-finale et je savais que je n’avais pas le droit à l’erreur. J’ai touché la dernière haie, mais je n’ai pas perdu beaucoup de temps. En finale, tout est possible. Je suis depuis un bon moment en très bonne forme. Une médaille est possible.”

En finale, certains athlètes prennent beaucoup de risques, quitte à partir à la faute, mais le Virtonnais n’est pas de ceux-là.

“Je vais essayer de ne pas commettre de faute. Ici, le stade est plus fermé et il y a moins de vent qu’à Eugene. Je savais que je devrais être plus rapide. Je ne suis donc pas étonné de mon record de Belgique. C’était nécessaire. J’avais très peur de ne pas atteindre la finale. Terminer parmi les deux premiers dans une telle demi-finale n’est pas facile. En finale, je serai moins stressé.”