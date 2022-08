Nafi Thiam et Noor Vidts en tête de l'heptathlon: voici le programme des deux Belges pour la deuxième journée

À l'issue de la première journée de l'heptathlon, Nafi Thiam et Noor Vidts ont réussi à se classer respectivement sur les première et deuxième marches du podium. Nafi, qui a surtout brillé au saut en hauteur et au lancer du poids, possède une belle avance sur ses concurrentes. Elle a égalementi assuré sur le 100 m haies et le 200 m.

Ce jeudi, ont lieu les trois dernières épreuves. Le saut en longueur débutera sur le coup de 9h25. Puis, il y aura encore le lancer du javelot et, enfin, vers 21h55, le 800 m.

La suite du programme

Jeudi

09h25 : saut en longueur

11h36 : lancer du javelot

21h55 : 800 m