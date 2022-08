Accueil Sports Autres sports Athlétisme Avec ses cinq sponsors, Thiam est l’athlète belge qui gagne le mieux sa vie ! Elle est l’athlète belge qui gagne le mieux sa vie et ce, grâce à des sponsors fidèles. Weymeels Elodie ©BELGA

La double championne olympique, double championne du monde et désormais double championne d'Europe fait partie des meilleurs athlètes au monde. Ses deux managers, Kim Vanderlinden et Helena Van der Plaetsen, fondatrices de l'agence We Are Many, vont certainement pouvoir tirer parti de cet exceptionnel et unique parcours. Même si les deux spécialistes de l'image n'ont jamais voulu imposer à cette grande sportive des collaborations avec des marques dans lesquelles elle ne s'identifierait pas. Résultat, jusqu'à présent, Nafissatou Thiam a cinq sponsors : Nike, Red Bull, Richard Mille, Polestar et AXA. Qui contribuent à la majeure partie de ses revenus. Car l'heptathlonienne ne pourrait pas...