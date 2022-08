Camille Laus ambitieuse pour la finale des Cheetahs: "Une chance de médaille"

Après sa contre-performance lors des demi-finales individuelles du 400 m, Camille Laus a retrouvé son beau sourire avec les Belgian Cheetahs. Le relais belge s’est, il est vrai, aisément qualifié pour la finale du 4x400 m, terminant deuxième, en 3:25.44.

“Le relais nous a toutes transcendées. Et nous avons presté à notre meilleur niveau. Nous étions dans une solide série avec la Grande-Bretagne, la Pologne et l’Italie. Mais nous savions que nous pouvions y arriver. Chacune de nous a accompli sa mission à la perfection.”

Au moment où Camille a pris le témoin, les Cheetahs étaient déjà bien installées en deuxième position.

“Dès le départ, j’ai senti que la qualification était proche. Ma mauvaise course en demi-finales du 400 m individuel, mardi, ne m’a pas mise en confiance, mais je suis contente d’avoir réussi une belle course aujourd’hui. La finale sera très serrée, mais nous pouvons croire en notre chance de médaille !”

Même sourire chez Naomi Van Den Broeck…

“J’ai couru une seconde plus vite que lors de mon 400 m individuel. Je me sentais mieux et ça me donne confiance. J’étais deuxième au moment de passer le témoin à Imke, je suis contente.”

Avec Cynthia Bolingo et Hanne Claes en finale, les Belgian Cheetahs pourraient décrocher la première médaille de leur histoire.

"En terminant deuxièmes, nous aurons droit à un bon couloir et nous avons deux coureuses en réserve. Less Pays-Bas sont favoris. Mais, derrière, nous serons un peu déçues si nous rentrons les mains vides…" a conclu Camille Laus.