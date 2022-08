Julien Watrin : “Je n’ai pas pu profiter de la course comme je l’aurais voulu”

Sixième de la finale du 400 m haies, en 48.98, Julien Watrin affichait une légitime déception, d'autant qu'à l'entrée de la dernière ligne droite, le Virtonais était encore à la lutte pour la médaille de bronze.

“Oui, je suis un peu déçu parce que je n’ai pas pu profiter de la course comme je l’aurais voulu. Et pourtant, j’étais en feu à l’échauffement. J’étais rapide, plus rapide qu’à Eugene. Et puis, l’ambiance dans ce stade était incroyable. Il y avait beaucoup de bruit. Ce fut une expérience sympa. J’en avais des frissons. Dans le public, il y avait aussi mes parents, ma soeur, ma copine. Et même mon premier entraîneur qui était venu spécialement. Pour ce qui est de ma course, ce fut moins bon que d’habitude. Je ne sais pas trop pourquoi. J’ai heurté la cinquième haie du genou et j’ai perdu mon rythme. J’étais trop loin des haies. Dans le deuxième virage, je me suis posé des questions. Et pourtant, je suis encore persuadé que la médaille de bronze était à ma portée. Dommage… Mais la saison n’est pas terminée. Maintenant, je vais récupérer. La vitesse est bel et bien là pour le relais 4x400 m.”