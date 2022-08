Camille Laus : "Je suis désolée pour l'équipe !"

Consolée par son copain Kevin Borlée, Camille Laus, la dernière relayeuse des Belgian Cheetahs, s’en voulait à l’issue de cette finale.

"Oui, je m'en veux ! Passer de la première à la quatrième place, je suis vraiment désolée pour l'équipe. Je pense que nous avons adopté la bonne tactique avec Cynthia, puis Hanne et enfin Helena qui réussit un incroyable tour de piste. Je savais aussi que ce serait compliqué de résister à la Femke Bol et à la Polonaise Kaczmarek, mais j'espérais quand même accrocher le podium. Hélas, la relayeuse britannique est également parvenue à me dépasser. Alors, je sais, nous battons largement notre record de Belgique (3:22.12), mais nous étions venues ici pour une médaille."