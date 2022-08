Championnats européens: Kevin Borlée avec les Tornados !

La composition du relais 4x400 m féminin qui disputera la finale ce samedi, à 21h45, est connue. Comme pressenti, Cynthia Bolingo et Hanne Claes remplacent Naomi Van Den Broeck et Pauline Couckuyt. Et c’est Cynthia Bolingo, septième du 400 m en 40.94, qui lancera les Cheetahs. Suivront Hanne Claes, Helena Ponette et Camille Laus.

Côté masculin, c’était encore l’incertitude autour de la présence ou non de Kevin Borlée. Mais le capitaine des Tornados s'est testé à l’échauffement et s'est finalement dit prêt. On s’oriente donc vers la composition inédite suivante : Alexander Doom, Julien Watrin, Kevin Borlée, Dylan Borlée. La finale masculine est prévue à 21h15...